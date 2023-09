Un hôtel incendié à Toul : 21 personnes évacuées, la piste criminelle privilégiée

La piste criminelle est privilégiée par la police ce dimanche 3 septembre 2023. Au lendemain de l'incendie de l'ABC hôtel dans le centre-ville de Toul, place des trois Evêchés. Le feu est parti du matelas d'une chambre un peu après 4h du matin. Les fumées se sont propagées à un autre étage, une dizaine de chambres et les parties communes sont noircies. Aucune victime, mais les 21 clients, principalement des touristes hollandais, ont été évacués et relogés à l'hôtel Europe, quartier de la gare, qui appartient au même propriétaire.

Entre 150 000 et 200 000 euros de dégats

À ce stade, aucune interpellation n'a eu lieu, le ou les auteurs des faits sont en fuite selon la police ce dimanche matin. "On attend qu'ils soient interpellés et qu'ils répondent de leurs actes, souffle le propriétaire de l'ABC hôtel Hervé Simonin, malheureusement quand vous voyez qu'ils se sauvent de leur chambre et qu'ils laissent tout brûler alors que vous avez des extincteurs à deux mètres, vous avez compris le genre de personnage."

Literies, portes, serrures, électricité, alarme incendie à refaire : Hervé Simonin chiffre les dégâts "entre 150 000 et 200 000 euros", mais il attend le passage des assurances pour avoir le chiffre exact. En attendant, l'établissement est fermé pour plusieurs mois, "une durée interminée, on ne sait pas, au mieux début 2024", espère-t-il. "On est surtout ravi qu'il n'y ait aucun dégâts humain."