Un homme de vingt ans a été retenu pendant plusieurs jours à Paron dans l’Yonne par un groupe de jeunes âgés de seize à dix-huit ans, dont son ex-petite amie. La victime a reçu des coups et subi de nombreuses humiliations.

Un Icaunais de vingt ans séquestré et violenté durant plusieurs jours à Paron

L'un des mis en cause, majeur, est en garde à vue ce mardi soir

Les faits ont eu lieu la semaine dernière, possiblement entre le 19 et le 24 septembre 2020, dans un logement de Paron, dans l’Yonne. Les dates sont encore imprécises car la victime, traumatisée, ne se souvient plus exactement des jours qui ont passé.

Retenu plusieurs jours jusqu'à l'arrivée des pompiers

Jeudi dernier, le jeune homme est trouvé avec le nez cassé par les pompiers qui ont été alerté par ses agresseurs, trois filles âgées de 16 ans et un garçon de 18 ans. Leur victime avait presque perdu connaissance. Il venait de subir de nouvelles violences, après avoir déjà enduré humiliations et coups, au domicile de la mère d’une des jeunes filles. La maman, affaiblie après un AVC n'aurait pas réagi à la situation. Elle n'est pas mise en cause pour le moment.

Des humiliations dégradantes

Durant cette période, il aurait été attaché, ses affaires auraient été brûlées et il aurait eu le crâne rasé, ainsi que les sourcils et les jambes. La victime a déclaré d’autres humiliations aux enquêteurs comme avoir reçu sur le corps un liquide, mélange d’urine, d’excréments, de liquide vaisselle et de peinture.

Les motivations des agresseurs restent floues

Les motivations de ses agresseurs restent encore floues, tout comme les raisons pour lesquelles la victime n’a pas pris la fuite. Le garçon de 18 ans, copain d’une des filles, aurait intimidé la victime pour lui extorquer de l’argent et l’aurait menacé s’il refusait de le faire. Ce jeune homme était ce mardi en garde à vue, seul mis en cause majeur dans cette affaire.

Les trois jeunes filles, mineures, ont été entendues par un officier de police judiciaire et pourraient faire l’objet d’une mise en examen.