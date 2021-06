Un imam de Toulouse jugé pour incitation à la haine raciale

L'imam du quartier Empalot à Toulouse, Mohamed Tataï, est jugé ce mardi 29 juin pour incitation à la haine raciale envers les juifs. En cause une polémique datant de 2018 qui avait ému au sommet de l'Etat, un prêche filmé aux interprétations diverses.

L'imam de la grande mosquée de Toulouse, âgé de 58 ans, est poursuivi pour incitation à la haine raciale envers les juifs en raison d'un prêche en décembre 2017. La vidéo était ressortie quelques mois plus tard. Pourtant réputé progressiste, ses propos lui font encourir jusqu'à un an de prison et 45.000 euros d'amende.

à lire aussi L'imam toulousain Tataï jugé ce mardi pour incitation à la haine raciale

"Tout monde sait que c'est un imam modéré"

Le président du tribunal correctionnel rappelle le contexte. 2017, c'est l'année du transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, qui avait suscité beaucoup d'émoi. L'imam Tataï avait déclaré dans son prêche : "Les Juifs se cacheront derrière les rochers et les arbres et les rochers et les arbres diront : "musulman, serviteur d’Allah, il y a un juif qui se cache derrière moi, viens le tuer." (traduction non-officielle).

En début d'après-midi, le tribunal entend un professeur de mathématiques de l'université de Toulouse qui suit les prêches de l'imam Tataï depuis 21 ans. Ce témoin assure que "tout le monde sait que l'imam est très modéré. Je n'en reviens pas qu'on l'accuse d'antisémitisme". Selon lui, la parole du Prophète (ce qu'on appelle un hadith) lue dans le prêche est "un hadith très connu. Il faut le comprendre comme un signe de ne pas aller vers la fin du monde".

L'imam algérien, qui réside en France depuis une trentaine d'années, est appelé à la barre. Il est accompagné d'un traducteur et s'exprime en arabe.

Dans aucun de mes prêches je n'ai appelé à tuer des juifs, j'ai confiance en la justice française.

Un auditoire difficile à quantifier

Les plaidoiries des parties civiles débutent. Simon Cohen défend le Crif, la Licra et une association cultuelle israélite de Toulouse. "Ce jour-là , dans l'auditoire, il étaient entre "800 et 3.500, c'est beaucoup" se désole le célèbre avocat toulousain. "La caisse de résonance est énorme, comme une parole révélée que l'on confie". Simon Cohen replace le prêche dans le contexte en évoquant la tuerie de Toulouse : "au mois de septembre 2017 ici à Toulouse, un homme et une femme se disaient que leur petite fille aurait eu neuf ans (NDLR : treize ans en réalité). Elle avait été tuée dans la cour d'une école juive par ce qu'elle était juive", en évoquant le cas de la petite Myriam Monsonego, assassinée par Mohamed Merah en 2012.

L'imam Tataï et ses témoins feignent de ne pas voir la violence du prêche — Me Ivan Terel, avocat de SOS Racisme

Michaël Bendavid, avocat de la Licra, rajoute : "la parole d'une ville de France aussi importante que Toulouse a du poids. M. Tataï s'est emparé d'un sujet et l'a traité sous l'angle qu'il a choisi. Il faut qu'il assume". L'avocat parisien rappelle que dans un prêche de 2015, le religieux toulousain aurait fait référence à un théologien de référence des Frères musulmans, connu pour ses positions antisémites.