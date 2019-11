Un imam palestinien assigné à résidence dans un hôtel de la Souterraine entame une grève de la faim

La Souterraine, France

Il n'en peut plus. Ce Palestinien d'une cinquantaine d'année doit pointer chaque jour à la gendarmerie. Et il est tenu de rester dans un hôtel de la Souterraine entre 21h et 7h du matin. Et cela depuis un an et demi. En signe de protestation, Mohammed al-Ashram a décidé d'entamer une grève de la faim.

Avant la Souterraine, il avait déjà été assigné à résidence à Saint-Junien en Haute-Vienne. Et avant cela, dans les Deux-Sèvres. Depuis 2015, cet homme est brinquebalé d'hôtel en hôtel. Il fait l'objet d'une mesure d'expulsion du territoire français mais ne peut être concrètement expulser car sa vie est en danger sur les territoires palestiniens.

A l'origine de cette expulsion, une note des services de renseignements français qui le désigne comme un imam radical ayant tenu des prêches de haine contre l'occident, les Etats-Unis et Israël. Il aurait aussi convaincu des jeunes d'aller combattre en Syrie. Et il est désigné par nos collègues du journal Libération comme étant l'une des sources de radicalisation de l'un des kamikazes du Bataclan. Des accusations que Mohammed al-Ashram réfute et qui n'ont pas fait l'objet d'un procès. Son assignation à résidence est une mesure administrative.