Un immense bâtiment industriel prend feu à Saint-Philbert-de-Grandlieu

Un immense bâtiment industriel a été dévoré par les flammes ce dimanche 26 février 2023 au 27 rue de l'industrie à Saint-Philbert-de-Grandlieu, dans la zone industriel au sud du lac de Grandlieu. Les pompiers et gendarmes sont appelés sur place vers 2h20 du matin pour éteindre un feu qui s'est propagé dans une concession automobile de 1.100 m² contenant des voitures et des pneus. Une forte odeur se dégage des fumées et le risque de pollution atmosphérique est important. Personne n'a dû être évacué, il n'y a aucun blessé.

Le bâtiment menace de s'effondrer

L'intervention était toujours en cours ce dimanche matin à midi. Elle sera de longue durée "en raison de l'importance du stockage et du risque d'effondrement du bâtiment" précisent les soldats du feu. 35 pompiers étaient sur place, notamment ceux de Saint-Philbert-de-Grandlieu, mais aussi de Machecoul et Rezé en renfort.

Le maire de Saint-Philbert-de-Grandlieu Stephan Beaugé était également sur place tôt ce matin. Joint par France bleu Loire océan, il parle d'un spectacle "très violent à regarder" et regrette que le propriétaire n'ait pas pris plus de précautions, alors que se trouvaient dans l'entrepôt de "vieilles voitures, mais aussi des automobiles de collection".

Les gendarmes indiquent que l'origine du feu est encore inconnue ce dimanche matin et que "toutes les hypothèses sont envisageables". S'agit-il d'une défaillance technique qui a entrainé la propagation des flammes, d'un accident ou bien d'un incendie intentionnel ? Une enquête a été ouverte. Parmi les hypothèses les plus probables, le feu serait parti de l'intérieur du bâtiment.