Un immeuble de dix étages évacué après un incendie à Aubagne

Un incendie s'est déclaré pour une raison inconnue vers 19h quartier du Charrel à Aubagne. Un feu d'appartement au 1er étage s'est propagé à un autre logement du 6e étage sans toucher les autres. Les fumées ont envahi l'ensemble du bâtiment. D'importants moyens ont été déployés : 74 pompiers et 31 engins. Tous les occupants de la tour de dix étages ont été évacués, soit 200 personnes. Vers 22h30, la situation était maîtrisée et les soldats du feu ont pu repartir. 22 personnes ont été incommodées par les fumées. Six d'entre elles, blessées légèrement, ont été tout de même hospitalisées. Un chien a été retrouvé mort dans l'un des appartements brûlés.

ⓘ Publicité

Les marins-pompiers ont été appelés en renfort. Le SDIS13 et le SMUR d'Aubagne ont été également mobilisés.