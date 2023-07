Un immeuble entièrement embrasé à Sassenage, plusieurs dizaines de personnes évacuées

Un important incendie s'est déclaré en toute fin de nuit ce vendredi 14 juillet, place Louis-Reverdy à Sassenage. Dans des circonstances encore inconnues, le feu est parti d'un bar-restaurant au rez-de-chaussée d'un immeuble à deux étages. Le bâtiment est entièrement embrasé et l'incendie menace de se propager à deux habitations contigües.

ⓘ Publicité

Appelés peu après 4h30, une quarantaine de pompiers sont sur place, avec 4 lances incendies dont une sur l'échelle pour contenir et éteindre les flammes. Six habitants ont été légèrement blessées, et plusieurs dizaines de personnes évacuées.