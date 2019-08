Un immeuble évacué après un incendie dans le centre de Clermont

Clermont-Ferrand, France

Le feu, dont l'origine est encore inconnue, est parti du local à poubelles de l'immeuble. Les flammes ont rapidement atteint les fenêtres du 3e et du 4e étage. "De nombreuses personnes ont appelé au secours, et il a fallu rapidement les prendre en charge, car la fumée commençait à pénétrer dans les appartements", raconte Franck Benedict, le commandant des opérations de secours des pompiers. Au total, 29 personnes ont été évacuées puis prises en charge. 8 d'entre elles, légèrement intoxiquées, ont été transférées au CHU Gabriel-Montpied.

Le feu est parti du local à poubelles. © Radio France - Léo Corcos

Un gros dispositif mis en place

Ce qui n'était qu'un feu banal dans un local à poubelles s'est alors transformé en une opération d'ampleur. "L'incendie en lui-même a été rapidement circonscrit et éteint, mais les conséquences humaines ont été complexes à gérer, du fait du nombre de personnes à prendre en charge. Cela explique la taille du dispositif en place. Au total, 48 sapeurs-pompiers et une vingtaine de véhicules sont venus sur place" détaille Franck Benedict.

Un important dispositif a été mis en place © Radio France - Léo Corcos

Un important dispositif s'est en effet mis en place sur un périmètre restreint, couvrant la place Delille et la rue Antoine Delhoyer. Tout juste le tramway pouvait-il continuer de passer entre les stations Les Carmes et Delille-Montlosier, même s'il a été interrompu entre 14h et 16h. La grande échelle a notamment été déployée pour récupérer certaines personnes aux troisième et quatrième étage. Des chats et des chiens ont également été rendus à leurs propriétaires respectifs, qui n'étaient pas présents au moment de l'incendie. "Il était paniqué quand on me l'a remis, mais maintenant il est calme", confiait une jeune fille, qui portait un chat siamois endormi dans ses bras.

Les poubelles ont été sorties et le local déblayé. © Radio France - Léo Corcos

Les habitants pas sûrs de pouvoir rentrer chez eux

Hugo, l'un des habitants évacués, était au premier étage quand le feu s'est déclaré. Même s'il a très vite vu les flammes progresser, il assure ne pas avoir paniqué. "J'étais dans ma chambre. Ma mère a vu les flammes dehors, et nous a dit de vite sortir. En ouvrant la porte, on a vu les gens qui sortaient. On a eu le réflexe de s'en aller directement et de ne pas traîner, on a essayé de ne pas s'inquiéter, on s'est précipités dehors pour rejoindre les autres habitants", témoigne-t-il.

Les habitants ne savent pas encore s'ils pourront être relogés. © Radio France - Léo Corcos

Sur le trottoir, en face de l'immeuble, au milieu des véhicules de secours, les habitants, une fois la surprise passée, ont pu constater l'ampleur des dégâts, et assister aux opérations des pompiers, qui ont déblayé et ventilé les appartements, et mesuré le taux de monoxyde de carbone. Les occupants de 4 habitations seront relogés pour la nuit. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine du sinistre.