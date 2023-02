Un immeuble évacué après une fuite d'eau en Dordogne

Un tuyau d'un évier qui se perce et c'est tout un étage qui est inondé, puis tout un immeuble à Mussidan (Dordogne) ce vendredi vers midi. Les six habitants du bâtiment ont été évacués, ils ont trouvé à se reloger chez leurs proches respectifs. Un arrêté de mise en péril de l'immeuble a été pris par le mairie.

La fuite d'eau a débuté au deuxième et dernier étage de cet immeuble, situé rue du Coq. "Il y avait de l'eau partout à l'étage", raconte Michel Rose, adjoint à l'urbanisme de Ribérac. Les deux appartements, du premier étage et du rez-de-chaussée, sont eux aussi rapidement inondés. Les plafonds se désagrégeant et le risque d'effondrement étant élevé, les pompiers décident d'évacuer entièrement l'immeuble et la mairie de prendre un arrêté de mise en péril.

Experts et travaux

Le couple d'une quarantaine d'années et leurs deux garçons de 19 et 21 ans, habitants du dernier étage inondé, ainsi que le résident du premier étage et la femme qui occupait le rez-de-chaussée, ont tous trouvé où reloger, chez des proches.

Les experts sont attendus ce lundi pour évaluer l'état électrique et la structure du bâtiment. Michel Rose, adjoint aux travaux, estime que les habitants de l'immeuble ne pourront pas retrouver leurs appartements avant au moins deux mois.