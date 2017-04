Un immeuble évacué à Tours-Nord

Un incendie s'est déclaré dans les caves d'un immeuble de Tours-Nord dans la nuit de mercredi à jeudi. 43 personnes ont été évacuées le temps de l'intervention des pompiers. 4 personnes dont un enfant ont été hospitalisées par précaution.

Les pompiers sont intervenus en nombre dans la nuit de mercredi à jeudi à Tours-Nord, 3 allée Pissaro. Un incendie s'est déclaré dans les caves d'un immeuble de cinq étages. 43 personnes ont été évacuées le temps de l'intervention des secours. 4 personnes dont un enfant de 4 ans ont été incommodées par les fumées et transportées à l'hôpital par précaution. On ignore pour l'instant la cause de l'incendie.