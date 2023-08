Un immeuble géant s'enfonce à Nice, Christian Estrosi hausse le ton

"Le 28 juin dernier, un nouvel incident s'est produit sur le chantier de construction du bâtiment Avant Scène" écrit le 28 juillet 2023 dans un courrier le maire de Nice et président de la Métropole Nice-Côte d'Azur, Christian Estrosi. "Un nouvel incident" pour ce bâtiment prévu pour accueillir des logements, des commerces et des bureaux sur un axe qui longe la voie ferrée. L'Avant Scène devait être achevé fin 2023, il "jouxte" la nouvelle gare routière et la gare SNCF.

Des tassements et affaissements de l'immeuble

En début d'année, les travaux avaient été interrompus après le signalement de "tassements et d'affaissements vraisemblablement consécutifs à un défaut de conception". Un enfoncement de 16 cm sur un côté, depuis les expertises se multiplient.

Christian Estrosi demande une réponse au promoteur qui assure la Maitrise d'Ouvrage : le président directeur général Quartus Résidentiel. Le maire souhaite être informé "sur la sécurité et sur le calendrier de reprise des travaux."

"À défaut, je saisirai le préfet pour envisager toute mesure coercitive à votre encontre" conclut le maire de Nice

Ce chantier fait parti du périmètre de l'opération d'Intérêt national du Grand Arénas. le quartier tout neuf qui grandit à l'ouest de Nice vers la plaine du Var. Cet immeuble, Avant Scène, est de loin le plus étendu des chantiers.