Un immeuble menace de s'effondrer à Honfleur : les habitants évacués en attendant le passage de l'expert ce mardi

Honfleur, France

"Quelques jours auparavant, une fissure d'une vingtaine de centimètres est apparue dans la chambre de ma fille, " explique l'un des locataires, Franck Foehrenbach qui vit là en famille. "Je ne me suis pas inquiété mais samedi quelqu'un de la mairie m'a appelé pour évacuer en urgence l'appartement. En sortant j'ai vu une fissure qui traverse l'immeuble de part en part." Le temps de prendre quelques affaires et cet homme de 49 ans repart vivre chez ses parents à Beaumont en Auge, en attendant d'en savoir plus.

Les fissures apparaissent sur les murs - Franck Foehrenbach

Les fissures ont continué à s'agrandir depuis l'évacuation

Le pompier dépêché sur place confirme rapidement les craintes des habitants. Le lieutenant Yannick Bonnefoi, chef du centre de secours d'Honfleur : "à l'extérieur, l'officier a constaté l'apparition de fissures et un certain bombement de la façade. A l'intérieur, des jours sont apparus au niveau des huisseries, des portes sans compter les fissures. Et à ce moment, le pompier a aussi entendu des craquements alarmants. Depuis, on a constaté une aggravation des dégâts constatés au niveau de l'immeuble." Le tout est de savoir aussi si les immeubles mitoyens ne sont pas touchés à leur tour.

Des déformations apparaissent sur la façade - Franck Foehrenbach

Un expert attendu ce mardi sur place

La municipalité a immédiatement pris un arrêté de mise en demeure. La première adjointe au maire Nathalie Oléon-Papin s'en explique : "la première chose à faire est d'évacuer tout le monde et surtout s'assurer que chacun a été prévenu. Ca peut paraître extrême sur le moment, mais c'est le minimum à faire. " De son côté, Franck Foehrenbach s'interroge sur des travaux effectués dans l'un des appartements il y a quelques mois et qui auraient pu fragiliser la structure. "La raison, je l'ignore" tempère Nathalie Oléon-Papin. Un expert passe ce mardi. Il va dans un premier temps devoir se prononcer sur la suite : les habitants vont-ils pouvoir regagner leur logement ou, au contraire, va-t-il falloir étendre la zone de sécurité ? Ensuite, il faudra déterminer pourquoi cet immeuble du XVIIème siècle présente autant de signes de faiblesse. Et si des habitants des immeubles voisins ont été autorisés ce lundi à récupérer quelques affaires, une partie de la rue reste toujours interdite au public.