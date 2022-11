Un immeuble risque de s'effondrer à Châlons-en-Champagne, 15 personnes évacuées

Un immeuble situé au 7 bis rue Carnot, en plein centre-ville de Châlons-en-Champagne (Marne) a été évacué dans la soirée du mardi 15 novembre. Un affaissement du mur au rez-de-chaussée a été constaté par un locataire qui a prévenu les services de police et les pompiers dès hier soir.

15 personnes ont été évacuées, a indiqué Christophe Guillemot, adjoint au maire de Châlons-en-Champagne en charge de l'urbanisme, à France Bleu Champagne-Ardenne. "Nous avons pris tout de suite les mesures qu'il fallait puisque les personnes ont été relogées et ont passé la nuit soit chez des proches, soit à l'hôtel", a-t-il assuré.

Inquiétant ? Il faut attendre que l'expert puisse rendre ses conclusions - Christophe Guillemot

L'immeuble en question est "un immeuble ancien qui date du XVIIIe siècle", selon Christophe Guillemot. Il est situé non seulement en plein centre-ville, mais aussi à quelques pas de la préfecture de la Marne. "Inquiétant ? Je crois qu'il faut attendre que l'expert qui a été mandaté aussitôt puisse rendre ses conclusions", a-t-il tempéré.

Le drame lillois dans tous les esprits

Cet événement résonne tout particulièrement avec les immeubles qui se sont effondrés à Lille samedi 12 novembre , faisant un mort. "On a tous en tête ce qu'il s'est passé à Lille. Et au regard de ce qu'il s'est passé, on a pris les mesures directement pour permettre de sécuriser la circulation, puisque la rue est maintenant coupée. Nous avons relogé l'ensemble des habitants non seulement de cet immeuble, mais également des immeubles qui sont situés juste à côté. Et nous avons signé un arrêté de péril de façon à pouvoir déclencher toutes les mesures qui vont avec."

Il appartient désormais à l'expert nommé par le tribunal administratif de rendre ses conclusions. "On nous a assuré qu'il serait nommé aujourd'hui ou demain grand maximum et, en fonction de ses conclusions, on prendra les mesures qui s'imposeront dans la durée."