Peu après 8h ce samedi matin, dans le quartier des Chartrons de Bordeaux, une explosion dans un garage a soufflé l'immeuble voisin. Il y a un blessé grave, deux personnes recherchées sous les décombres et neufs blessés légers ou choqués psychologiquement.

Un immeuble s’effondre à Bordeaux après une explosion, un blessé grave et deux disparus

Une explosion a eu lieu vers 8h ce samedi matin, dans le quartier des Chartrons à Bordeaux, au 68 rue Borie, mais elle a été entendue et ressentie bien au-delà. Il s'agit d'une explosion, d'origine accidentelle, sans plus de précisions pour le moment, peut-être due au gaz, dans un garage automobile professionnel. La déflagration a entraîné l'effondrement d'un petit immeuble d'un étage, accolé juste derrière le garage.

Un blessé grave, deux disparus et neufs blessés légers

Un homme de 89 ans a été blessé grièvement et transporté au CHU par les pompiers. Deux personnes sont recherchées dans les décombres : le garagiste et sa femme. Neuf autres personnes ont été prises en charge par les pompiers, légèrement blessées ou choquées.

Un important dispositif a été est déployé avec 70 pompiers et la police, pour vérifier notamment l'état de deux autres immeubles fragilisés par l'explosion. Le gaz a également été coupé dans cette rue où l'explosion a brisé plusieurs vitrines de commerces. Mais on ignore encore la cause de l'explosion.