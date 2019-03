Un immeuble totalement détruit par les flammes à Draguignan, il n'y a pas de blessé

Draguignan, France

Un important incendie s'est déclaré dans la nuit de lundi à mardi à Draguignan dans un immeuble de 42 appartements situé avenue de Verdun. D'après les pompiers tous les occupants présents au moment de l'incendie ont été évacués (entre 60 et 70 personnes) et il n'y a pas de blessé. Les sapeurs pompiers d'ailleurs saluent le "bon réflexe" des habitants qui ont réussi rapidement à se mettre à l'abri et éviter les flammes.

Toutes les personnes évacuées ont été dans un premier temps prises en charge par la municipalité au centre Saint-Exupéry avant d'être relogées.

L'origine inconnue

On ne sait pas pour l'instant ce qui a provoqué l'incendie, à leur arrivée sur place les pompiers ont découvert la façade de l'immeuble totalement embrasée. Le feu s'est rapidement propagé en raison sans doute de l'ossature bois.

Les sapeurs pompiers du Var ont engagé d'importants moyens sur place, 6 engins incendie, 2 échelles, 4 ambulances et un poste de commandement. Au total 70 sapeurs-pompiers sont sur place.