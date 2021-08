Important départ de feu sur la commune de Salses-le-Château, dans les Pyrénées-Orientales

Les pompiers ont dépêché d'importants moyens après un départ de feu ce vendredi après-midi entre les communes de Rivesaltes et Salses-le-Château (Pyrénées-Orientales). Entre 10 et 20 hectares de pinède ont déjà brûlé. Les routes départementales 5 et 5B sont fermées à la circulation.

Une centaine de pompiers et un hélicoptère bombardier d'eau sont mobilisés ce vendredi après-midi après un départ de feu survenu aux abords des routes départementales 5 et 5B entre les communes de Rivesaltes et Salses-le-Château. L'incendie, qualifié de conséquent par les pompiers, a pris dans un secteur isolé, sans habitation. A 17h45, entre 10 et 20 hectares de pinède avaient déjà brûlé. Les deux routes sont fermées à la circulation. Pour faire le trajet entre Rivesaltes et Opoul, il faut faire un détour par Vingrau.