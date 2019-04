PHOTOS - Un important dispositif pour tenter de retrouver un policier d'Alès disparu depuis lundi

La Calmette, France

Plus d'une centaine de personnes étaient mobilisés mercredi pour retrouver Christophe, un policier d'Alès, habitant de La Calmette. Sur place la gendarmerie, une section du 4° RMAT, des personnels police et civils ainsi que 40 élèves de l'ENP (Ecole Nationale de la Police).

Un drone a survolé la zone mais sans résultats. - Gendarmerie du Gard

Des drones ont même survolé les lieux difficiles d'accès, sans résultat.

A La Calmette, les recherches vont reprendre ce jeudi matin. - Gendarmerie du Gard

Le drone gendarmerie a pu survoler les zones les plus inaccessibles mais en vain. L'équipe cynophile a également été employée, ainsi qu'une équipe du secours spéléo français. Sur trois jours, une zone importante comprise entre la RN 106 / le Gardon et le camp des Garrigues a été quadrillée. Le colonel Haas, commandant la gendarmerie du Gard est venu superviser les opérations. Les recherches se poursuivent ce jeudi. Selon les gendarmes et le proches de cet homme il serait sportif et habitué aux randonnées mais "fragile physcologiquement

Christophe 49 ans a disparu lundi 1 avril 2019 - Gendarmerie du Gard