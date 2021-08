Ardèche : le feu de forêt de Joannas est fixé

Le geste criminel est privilégié puisqu'il y a eu trois départs de feu, allumés dans différents points le long d'une piste forestière, près du col du Suchet. La zone est boisée et escarpée, loin des habitations et difficile d'accès. En appui des 60 pompiers au sol, un avion Dash et 4 Canadair ont donc effectué un total de vingt largages.

10 hectares brûlés

Cet appui aérien a été décisif car l'incendie qui a débuté vers 14h30 était attisé par le vent. Selon le bilan de la préfecture à 18h30, le feu est désormais fixé. Environ 10 hectares ont brûlé. On est loin des proportions des grands feux de l'été dans le Var, l'Aude ou le Vaucluse mais c'est le plus important incendie de l'été pour le département de l'Ardèche qui a été épargné jusque-là grâce à un été humide.