Un important feu de forêt à Villeneuve-d’Allier en Haute-Loire ce mercredi

Les pompiers de Haute-Loire sont lourdement mobilisés sur un feu de forêt à Villeneuve-d’Allier ce mercredi après-midi. 10 hectares sont menacés.

L'incendie est parti d'un écobuage mal maîtrisé à Villeneuve-d’Allier en Haute-Loire, tout près du lieu-dit Fridoucet exactement. Depuis 13h20, il se propage à tout le secteur d’une dizaine d’hectares et 5 hectares de végétations ont déjà brûlés. En milieu d’après-midi le feu n'était pas encore fixé et pour cause, les pompiers doivent se frayer un chemin dans un massif très accidenté, en pente et sans pistes aménagées.

45 soldats du feu sont sur place, aidés par 6 camions feux de forêts et 3 camions citernes. L'incendie devrait être maîtrisé d'ici ce soir.