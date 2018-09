Au moins une dizaine d'hectares ont brûlé depuis le milieu d'après-midi près Cajarc dans le Lot. Plusieurs personnes ont dû être évacuées. Trois Canadairs et deux avions bombardiers d'eau sont sur place pour aider les pompiers au sol.

Une dizaine d'hectares seraient partis en fumée entre Cajarc et Cadrieu. Le feu est toujours en cours.

Cajarc, France

Samedi 1er septembre, aux alentours de 15h30, les pompiers du Lot sont alertés par un départ de feu au bord de la départementale 19 au nord de Cajarc.

Rapidement, l'incendie prend de l'ampleur et s’étend à travers la forêt. Les autorités décident d'évacuer le lieu-dit de Regayne vers 16h30. Et en fin d'après-midi, c'est deux gîtes et deux bâtiments agricoles qui sont évacués sur la commune de Cadrieu. L'incendie a déjà parcouru une dizaine d'hectares.

En plus des pompiers du Lot, ceux de l'Aveyron, du Tarn-et-Garonne et du Cantal ont été appelés en renfort. Trois Canadaires et deux avions bombardiers d'eau sont sur place pour essayer d'éteindre les flammes.

Un PC est installé à la sortie de Cajarc, au niveau de l'Intermarché, pour piloter les opérations.

En début de semaine, lundi 27 août, la même zone avait connu un important feu de forêt. 20 hectares étaient alors partis en fumée. C'était le feu le plus important de l'été dans le département.