Un important feu de forêt parcourt 10 hectares en Corrèze

L'incendie s'est déclaré, mercredi soir, dans une zone escarpée et montagneuse sur la commune d'Altillac, dans le sud du département de la Corrèze.

10 centres d'incendie et de secours ont été mobilisés

Altillac, France

Une dizaine d'hectares de feuillus et de résineux ont été ravagés ce mercredi soir à Altillac près de Beaulieu-sur-Dordogne. Une soixantaine de pompiers ont été mobilisés pour éteindre et protéger les habitations alentours. Aucune maison ou résidence n'a été touchée et il n'y a pas eu de blessés.

D'importants moyens matériels ont également été dépêchés sur les lieux du sinistre. Ce jeudi matin, les pompiers corréziens sont toujours sur place pour éviter un redémarrage du feu, la zone est sous surveillance.

Hier en Corrèze, les pompiers ont également été appelés à Laplaud, où un demi-hectare a brûlé, et à Jujeals-Nazareth et Brignac-la-Plaine pour des écobuages mal maîtrisés.