Un important feu de végétation sur les hauteurs de Talant (21)

Le feu qui s'est déclaré ce lundi 27 juillet 2020 sur les hauteurs de Talant est désormais sous contrôle. Les pompiers de Côte-d'Or sont sur place depuis le milieu de l'après-midi. Six hectares de bois ont déjà été détruits, a confirmé le lieutenant-colonel Olivier Roy à France Bleu Bourgogne.

"J'habite juste à côté, j'ai appelé les pompiers à 15H30", explique Monique qui reside rue de Nachay à Talant. "C’était déjà tout noir, c'est impressionnant, ça m'a rappelé le feu qui s’était produit aux portes de Chenôve. Bon là on a pas été évacués, et j'ai une confiance incroyable dans les pompiers, ce sont mes sauveurs !"

Drone et camions incendie

Plus d'une trentaine de pompiers ont été dépêchés sur place. D'importants moyens ont été nécessaires, pour cette intervention rendue difficile, en raison du vent et de l'extrême sécheresse.

Les pompiers reportent sur la carte les informations recues par le drone © Radio France - Olivier Estran

"Le feu est parti d'un champ de tournesols, de l'autre coté de ce coteau, explique le Lieutenant-colonel Olivier Roy, il s'est propagé sur deux fronts, et notre tâche a été rendue très compliquée par les vents tourbillonnants qui ont attisé la propagation des flammes."

"On a utilisé un drone qui nous permet d'assister vu d'en haut à l’évolution de l'incendie. Au sol, cela nous permet de mieux nous coordonner et nous diriger vers les endroits à protéger. On utilise ce système depuis quelques mois, c'est très utile, c'est comme si on avait une vue de la situation par hélicoptère."

Six hectares de végétation sont partis en fumée © Radio France - Olivier Estran

Risque très sévère d'incendie en Côte-d'Or

"Tous les matins, on fait le point avec Méteo-France pour évaluer les risques et anticiper notre besoin en hommes. Avec la canicule annoncé cette semaine (plus de 30 ° en journée) et une méteo qui reste extrêmement sèche, on va passer d'un risque sévère à un risque très sévère. On incite tout le monde a être très prudent."

"On est aux portes d'une zone classée "espace naturel sensible" souligne Valentin Biletic, le directeur de cabinet du maire de Talant, on le voit tout peut partir facilement , alors on rappelle qu'il ne faut pas fumer en forêt, ne jeter aucun mégot et ne pas faire de feu dans les espaces naturels. C'est strictement interdit."