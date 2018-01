80 mètres carré ont été parcourus par les flammes dans ce restaurant Buffalo Grill de la Route d'Espagne à Perpignan. La cuisine et les bureaux administratifs ont été réduits en cendres. Une trentaine de pompiers a été mobilisée.

Perpignan, France

L'enquête dira ce qui a provoqué le départ de feu, mais selon le Lieutenant Pascal Sansa, le chef de groupe des Pompiers de Perpignan, un "appareil électrique ou un outil informatique" pourrait être en cause.

Les pompiers sont arrivés sur place à 7h15 ce jeudi matin. Les flammes étaient importantes et l'intervention complexe : "Ce sont des locaux préfabriqués avec des poutres en bois, des parties métalliques et du goudron. Il y avait des risques d'effondrement et de propagation", précise le Lieutenant Sansa.

Le lieutenant Sansa constate les dégâts dans la cuisine ravagée par les flammes © Radio France - Sébastien Cabrita dos Santos

La cuisine et les bureaux administratifs ont été ravagés par les flammes, mais les dégâts sont moins importants dans la salle du restaurant. Elle n'a pas été directement touchée par le feu, mais la chaleur a fait fondre des canalisation et provoqué l'inondation du restaurant, avec 5 à 10 centimètres d'eau par endroit.

Un blessé léger

Un employé, le gardien du Buffalo Grill, dormait dans la salle du restaurant quand les pompiers sont arrivés sur place. Il a été rapidement pris en charge et transporté à la clinique Saint-Pierre de Perpignan. Il a été légèrement incommodé par les fumées.

Une dizaine de salariés a aussi constaté les dégâts en arrivant le matin pour prendre leur service. Pour eux, l'incertitude plane : ils redoutent d'être mis au chômage technique, s'ils ne sont pas envoyés dans un autre restaurant de la chaîne pour travailler.

Neuf clients ont également été évacués de l'hôtel voisin, par mesure de précaution. Tout le monde a pu rapidement retrouver sa chambre.

Les sapeurs-pompiers de Perpignan sont restés mobilisés toute la journée pour sécuriser les lieux.