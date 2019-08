Un important incendie brûle des habitations à Béziers

Béziers, France

Des habitations sont en flammes à Béziers. Un important incendie s'est déclaré dimanche après-midi au lieu dit Saint Pierre de Renault sur la commune de Béziers, à proximité du jardin de la Plantade.

D'après les pompiers, l'incendie est parti d'un feu de champs de chaumes et blé, et s'est renforcé à cause du vent.

Une quarantaine de pompiers sont sur place, aidés d'hélicoptères et de deux bombardiers d'eau.

Des bombardiers et des hélicoptères sont engagés sur les opérations. © Radio France