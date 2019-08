Un important incendie d'appartement rue Sainte à Marseille

Marseille, France

Le feu a pris dans un immeuble au 33 rue sainte à Marseille ce jeudi matin vers 8 heures. Le feu aurai pris au 1er ou 2e étage de cet immeuble et se serait étendu dans la cage d’escaliers.

Cinq victimes dont une dans un état grave

L'incendie a fait cinq victimes dont une dans un état très grave. Un homme de 31 ans transporté aux services des grands brûlés de la Conception à Marseille. Son prognostique vital est engagé.

Une personne aurait tenté d'intervenir et serait rentrée à l'intérieur de l'immeuble pour sauver de potentielles victimes. Antoine habite au 12 rue Bretueil, à proximité de l'incendie : "J'étais dans mon lit j'ai vu de la fumée blanche et d'un seul coup les portes fenêtres de l'appartement qui était en dessous se sont ouvertes. Un mec s'est jeté par la fenêtre sur le toit de notre immeuble. Je suis descendu et je suis allé dans l'immeuble.On a cassé la porte de l'appartement pour vérifier qu'il n'y ait personne d'autres. On a fait sortir des personnes avant que les pompiers n'arrivent."

Une personne se serait jetée par la fenêtre. L'incendie est maîtrisé mais tout le secteur est fermé à la circulation. Pour éteindre le feu, 18 véhicules et 58 marins pompiers sont mobilisés sur place.