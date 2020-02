Un important incendie dans l'entreprise Le Seyec à Bourges

Bourges, France

L'alerte a été donnée vers 3 heures du matin, dans la nuit de vendredi à samedi. Le feu a pris dans l'entreprise de transport Le Seyec à Bourges. Trois tracteurs et six remorques contenant du carton et du polystyrène ont été détruits. Le feu a été contenu aux véhicules, sans toucher les bâtiments.

15 % des salariés, c'est à dire trois à quatre personnes, vont être contraintes à du chômage technique.