Un important incendie dans le centre-ville de Charleville-Mézières

Charleville-Mézières, France

Un incendie s'est déclenché vers 8 heures 15 ce vendredi matin à Charleville-Mézières dans les Ardennes. Le feu a pris dans un restaurant qui se trouve au pied du pont entre Charleville et Mézières. Autrement dit au croisement de l'avenue d'Arches et de l'avenue De Gaulle. C'est un secteur où il y a beaucoup de circulation le matin. La circulation est fortement ralenti et même interdite dans certaines rues dans le secteur pour faciliter l'intervention des secours. 40 pompiers sont sur place. Les moyens engagés sont importants. Des évacuations sont en cours, on ne sait pas encore s'il y a des victimes. le feu semble parti des toits d'après les premières constatations. Soyez prudents si vous circulez dans le secteur.

Plus d'informations à venir sur francebleu.fr