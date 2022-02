Un important incendie dans une entreprise sur la zone d'activité de Chaingy près d'Orléans

Un gros panache de fumée noire s'élève ce vendredi 18 février à l'ouest d'Orléans, sur la commune de Chaingy. Un incendie s'est déclaré dans l'après-midi à l'entrée de la zone d'activité des Pierrelets. Il touche l'entreprise Soparco, spécialisée dans la fabrication de pots en plastique pour le jardinage.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les pompiers du Loiret ont envoyé sur place de gros moyens, une cinquantaine d'hommes au total, et des engins incendie en grand nombre. Une vingtaine de personnes travailleraient dans cette entreprise. Le panache de fumée est visible depuis le pont Royal à Orléans.

Vent fort, mais pas de victimes

Le maire de Chaingy Jean-Pierre Durand s'est rendu sur place : "le feu a pris alors que l'entreprise était en pleine activité, et avec le vent très violent, nous avons craint qu'il y ait une propagation aux silos voisins qui contiennent du plastique, c'était le danger. Mais finalement ce danger a été écarté. Nous étions également inquiets pour un salarié, qui est retourné à l'intérieur de l'entreprise pour couper le gaz, mais finalement on l'a retouvé sain et sauf, donc il n'y a pas de victime".