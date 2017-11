Une centaine de personnes à reloger après un important incendie à Besançon

Un important incendie s'est déclaré vers 16 heures, ce samedi, dans le quartier de Planoise, à Besançon. Plus de cinquantaine pompiers sont intervenus pour éteindre ce feu qui s'est déclaré dans un garage. Deux voitures ont été brûlées, mais aucun blessé n'est à déplorer.

L'odeur de fumée était encore présente en début de soirée devant les garages du 10 et 12 rue Auguste Renoir, à Besançon. Un important incendie s'est déclaré aux alentours de 16 heures, ce samedi, dans le quartier de Planoise. Le feu a pris dans un garage et a complètement détruit deux voitures. Il s'est également propagé dans un garage mitoyen à cause d'une conduite qui a fondu, sans toutefois faire de dégât, ni de blessé.

Une centaine de personnes à reloger

Les secours ont du évacuer près d'une centaine de personnes. Certains habitants patientaient encore dans le froid en début de soirée, dans l'attente de savoir si elles allaient pouvoir regagner leur domicile. Ils ont finalement été accueillis à la salle de la Malcombe, par les services municipaux. D'après les dernières estimations, près d'une centaine de personnes doit être relogé cette nuit. Cela concerne les résidents des appartements situés au 10 et 12 rue Auguste Renoir à Besançon.

"Une intervention difficile"

Plus de 50 pompiers ont été mobilisés jusqu'en milieu de soirée. "A l'origine, des habitants nous ont appelé pour nous alerter d'un fort dégagement de fumée au sous-sol du 10 rue Renoir, détaille le commandant David Regazzoni, chef de colonne du SDIS. On nous a prévenu que les cages d'escaliers du 10 et du 12 rue Renoir étaient complètement enfumées, et que les fumées se propageaient dans les étages."

L'intervention des pompiers a permis de déterminer l'origine de cet incendie, au bout de 45 minutes de travail. "Le foyer se trouvait à près de 70 mètres de l'entrée ce qui a rendu notre intervention délicate, explique le commandant Regazzoni. Deux voitures brûlaient dans un garage." Les secours étaient en milieu de soirée en train d'installer des ventilateurs pour aérer les immeubles. 35 appartements sont directement par ces dégagements de fumées.