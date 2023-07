Un important incendie de végétation à Cagnes-sur-Mer, sur le domaine du Loup, perturbe la circulation sur l'A8

Les flammes que l'on peut apercevoir depuis l'autoroute A8 ce mardi après-midi sont impressionnantes. Ce sont notamment des pins qui brûlent en bas du domaine du loup, à Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), dans une zone fortement urbanisée. L'incendie est partie juste à côté de l'ex-RN7 et s'est très vite propagée à la végétation se trouvant entre les grands immeubles de ce "quartier" et les voies de circulation proches de l'hippodrome et de la sortie de l'A8 Villeneuve-Loubet. Un fort vent, qui s'est levé en fin de matinée, a attisé le foyer. Près de 80 sapeurs-pompiers sont sur place, aidés par un hélicoptère bombardier d'eau. La piscine de la résidence sert également de réservoir.

ⓘ Publicité

Circulation sur l'A8 très perturbée

La circulation sur l'A8 est très perturbée en cette fin de journée. De nombreux ralentissements et une épaisse fumée rendent le trafic dangereux dans cette zone.

Le trafic ferroviaire est interrompu entre Nice et Antibes, la voie ferrée étant coincée entre l'ex-RN7 et l'autoroute A8.

Le domaine du Loup à Cagnes-sur-Mer en proie aux flammes - Clément Leca

La ligne 23 et la navette d'été de Villeneuve-Loubet d'Envibus, le réseau de transports publics de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis, sont également impactés :