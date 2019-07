Un important incendie détruit entre 4 et 5000 tonnes de luzerne bio à Saint Jean de Sauves

Saint-Jean-de-Sauves, France

A St Jean de Sauves près de Mirebeau, un million d'euros sont partis en fumée ce week-end ! Un hangar agricole de 800 mètres carré contenant entre 4 et 5000 tonnes de luzerne bio ont pris feu. Le préjudice aurait pu être encore plus lourd sans l'intervention de 21 pompiers et des salariés de l'entreprise. ils ont permis de circonscrire le sinistre à ce seul bâtiment. Un bâtiment dont il ne reste plus rien, si ce n'est des tôles calcinées.

L'incendie a pris dans l'un des quatre bâtiments de la société Luzerne du Poitou. Celui tout à droite, le plus proche de la route. Peut être sous l'effet de la fermentation de la luzerne. Une enquête est en cours. Dans cette entreprise créée en 1985 par Bertrand Vinée, on récolte la luzerne encore verte sur les 1600 hectares que possède la société. La luzerne est ensuite déshydratée dans un bâtiment de séchage avant d'être entreposée dans l'un des deux hangars dédiés puis commercialisée en France comme à l'étranger.

Non seulement le hangar a brulé mais aussi les panneaux photovoltaïques qui recouvrent le toit. C'est la 2è fois en 5 ans que l'entreprise est victime d'un incendie. En 2014, 500 mètres cubes de luzerne avait brulés ainsi que des engins agricoles. Engins qui ce week-end ont été éloignés du lieu du sinistre.