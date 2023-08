Bouches-du-Rhône : un important incendie menace le plateau de l'Arbois ce dimanche à Rognac

D'importants moyens terrestres et aériens sont déployés dans le secteur. (Image d'illustration)

Le feu a pris dans les collines de Rognac ce dimanche 6 août, aux alentours de 15h45. D'importants moyens sont déployés par les pompiers des Bouches-du-Rhône pour contenir les flammes, attisées par un vent qui souffle à 80km/h.

A 17h30, 20 hectares de végétation sont parcourus par les flammes.

Quatre Canadair en appui

Une heure après le déclenchement de l'opération, près de 220 sapeurs-pompiers sont sur place, soutenus par d'importants moyens terrestres et aériens. Quatre Canadair, un Dash et deux hélicoptères bombardiers d'eau sont en action au dessus du plateau de l'Arbois.

Pas d'habitations menacées pour l'instant

Lors d'un premier point peu avant 17 heures, les pompiers indiquent que les flammes ne menacent pas les habitations. Elles brûlent pour l'instant dans les collines. Des moyens lourds luttent sur place pour éviter de revivre l'énorme incendie qui avait ravagé ce secteur en 2016.

Laissez passer les pompiers

Une cellule de crise est ouverte à l'Hôtel de Ville de Rognac, joignable au 04 42 87 76 00 annonce la maire de la ville sur Facebook. Elle précise que "les flammes sont canalisées par les forces terrestres et aériennes pour stopper la progression" et le feu se déplace sur le plateau de Vitrolles**. Elle demande aux habitants de ne pas jouer aux curieux et de libérer les routes de la ville pour que les nombreux véhicules de pompiers puissent passer.**