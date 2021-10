Un important incendie mobilise une soixantaine de pompiers depuis des heures au Sappey-en-Chartreuse

Le feu a pris vers onze heures dans une maison en bois située au Sappey-en-Chartreuse, sur la départementale 512 qui va au Col de Porte. Toute la maison s'est embrasée mais tous les occupants ont pu sortir sains et saufs. L'incendie mobilise une soixantaine de pompiers et une vingtaine d'engins.

Le feu se voit de très loin sur les hauteurs du Sappey-en-Chartreuse. Il ravage une maison en bois du hameau de La Toue située au bord de la route départementale 512 qui va au Col de Porte.

Il a pris vers onze heures. Quand les pompiers sont arrivés, la maison était complètement embrasée mais tous les occupants ont pu sortir. Seul un chien a péri dans les flammes qui se sont propagées au camping-car stationné à proximité.

Vers seize heures ce vendredi, l'incendie n'était toujours pas éteint à cause de la constitution particulière du toit de la maison. Il comporte une double épaisseur, les gaz chauds s'accumulent entre les deux parois et relancent les flammes. Les pompiers sont obligés de percer la toiture à plusieurs endroits pour libérer les gaz, c'est ce qui explique pourquoi huit heures après le début de l'incendie, on comptait toujours 64 pompiers engagés et 23 engins sur place.

Les deux familles qui occupaient la maison vont être accueillies par des proches, familles ou amis.