Un important incendie parcourt une trentaine d'hectares de végétation à Souvignargues

Souvignargues, France

Depuis 15 heures environ, les sapeurs-pompiers du Gard interviennent pour un feu de forêt sur la commune de Souvignargues, à une quinzaine de kilomètres au nord-est de Sommières. Une vingtaine d’engins de lutte contre les feux de forêt sont engagés, totalisant une centaine de sapeurs-pompiers. Plusieurs largages de Trackers et Canadairs ont déjà eu lieu. A l’heure actuelle, une trentaine d’hectares de broussailles, champs et forêt ont été parcourus. Un poste de commandement est activé à la cave coopérative de Souvignargues. La lutte contre ce feu est toujours intense et l’opération suit son cours. Il n’y a pas de victime, ni de dégâts sur les habitations pour l’instant. Les sapeurs-pompiers demandent aux riverains de ne pas se rendre sur les lieux et de laisser libre l’action des secours et rappellent que le risque feu de forêt est toujours très présent dans notre département.