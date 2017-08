Un important incendie endommage la patinoire de Valence

A Valence, un feu de poubelle vendredi soir s'est propagé à la patinoire du Polygone. Les dégâts sur le bâtiment sont minimes, mais l'incendie aura des conséquences néfastes sur l'activité des clubs et du grand public. Le plan de glace pourrait présenter des avaries.

A Valence, un incendie a touché la patinoire du Polygone, avenue Georges Clémenceau. Le feu s'est déclaré vers 00h30 dans une poubelle située à l'arrière du bâtiment, derrière une barrière, contre le mur d'enceinte. Impossible de dire pour le moment s'il s'agit d'un incendie criminel. Aucune caméra ne se situe à l'arrière de la patinoire. Mais difficile de croire que le feu s'est allumé accidentellement dans cette partie close de l'enceinte. Les flammes se sont propagées au mur, et ont percé le système d'isolation. 49 pompiers sont rapidement arrivés sur les lieux, et ont pu contenir l'incendie, avant de l'éteindre totalement vers 6h du matin. A 7h, ils étaient repartis, mais ils assurent avoir eu beaucoup de mal à éteindre les flammes. Une enquête de police va tenter d'éclaircir les circonstances du sinistre.

Les pompiers ont lutté six heures contre l'incendie à la patinoire de Valence. - Pascal Chazallet

Des dégâts importants

De l'intérieur, on aperçoit de gros trous dans le mur opposé à la porte. Avant d'ouvrir à nouveau la patinoire, il va falloir s'assurer que le public peut être accueilli dans des conditions de sécurité satisfaisantes. Il va aussi falloir s'assurer que le plan de glace et la structure sous la glace ne sont pas endommagés. La peinture spéciale qui recouvre la dalle venait d'être posée durant la pause estivale, la glace était en cours de reconstitution. La suie qui s'est déposée durant l'incendie peut contraindre à refaire toute l'opération. Par ailleurs, le local technique est en grande partie détruit.

Les flammes se sont propagées de la poubelle au mur arrière de la patinoire de Valence. © Radio France - David Meilhac

Les clubs impactés

Ils sont nombreux à utiliser la patinoire du Polygone : le club de hockey sur glace des Lynx, le Valence Patinage Artistique, le Valence Curling Club France, ainsi que les scolaires et le grand public. La patinoire devait rouvrir la semaine du 15 août pour accueillir les premiers entrainements des Lynx. En tout état de cause, cette date sera reportée. Elle pourrait même l'être de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, selon les conclusions des experts et de la commission de sécurité. Le premier match à domicile de la saison des Lynx en D2 devait se jouer le 30 septembre, face à Villard de Lans. Cette réception parait d'ores et déjà compromise.