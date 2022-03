Un important réseau de trafic de drogue démantelé dans le nord Franche-Comté

Les chiffres sont vertigineux : plus d'1,5 million d'euros de marchandises ont été saisies par la Police Nationale à Belfort, Montbéliard, Bessoncourt et Hérimoncourt. Les forces de l'ordre ont réussi à démanteler cette semaine un vaste réseau de drogue implanté dans la région.

Dans un communiqué paru ce vendredi, le commissariat de Belfort et la police judiciaire de Besançon annoncent avoir identifié un vaste réseau de drogue. Neuf personnes ont été interpellées, suspectées d'avoir écoulé d'importantes quantités de drogue : deux laboratoires de conditionnement d'héroïne ont même été découverts à Belfort. Les forces de l'ordre ont ainsi saisi 6 kilos d'héroïne, 43 kilos de produits de coupe, 800 grammes de cocaïne, 600 cachets d'ecstasy. Les enquêteurs ont également retrouvé 46 000 euros en espèce, deux armes à feu. La valeur de la marchandise est ainsi estimée autour d'1,5 millions d'euros.

Une enquête "complexe" longue de plusieurs mois

Les neuf interpellations réalisées cette semaine sont "l'aboutissement de nombreuses surveillances effectuées depuis plusieurs mois" précise la police dans son communiqué. Le réseau approvisionnait ainsi les consommateurs de la Belgique, des Pays-Bas, du Luxembourg, mais également en Franche-Comté, en Meurthe-et-Moselle, et dans le sud de la France. C'est un coup "_majeu_r" qui a été porté à un réseau régional se félicite le commissariat de Belfort. Une centaine d'agents ont ainsi été mobilisés, notamment lors des interpellations.

Sept personnes mises en examen

L'enquête a ainsi permis l'arrestation dans la nuit de lundi à mardi d'un Belfortain de 36 ans, qui revenait d'un voyage aux Pays-Bas. Dans sa voiture, les policiers de la PJ de Besançon, du commissariat de Belfort et de la BRI de Dijon, retrouvent 2,3 kilos d'héroïne ainsi que 42 kilos de produit destiné à mélanger l'héroïne. Dans la foulée, huit autres personnes, trois femmes et cinq hommes, ont également été arrêtées, toutes soupçonnées d'avoir pris part à ce trafic de drogue. Les membres de ce réseau semblaient mener une vie luxueuse en blanchissant le produit du trafic : neuf véhicules, des vêtements et des montres de luxe ont aussi été saisis.

A l'issue de leurs gardes à vue, sept personnes ont été mises en examen après avoir été présentées à un juge d'instruction de la Juridiction Interrégionale Spécialisée de Nancy. Cinq hommes et une femmes ont été incarcérés.