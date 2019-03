Un important réseau de trafic de drogue démantelé en Normandie

Rouen, France

C'est l'aboutissement d'une enquête qui a duré un an. Un an d'investigations menées par les gendarmes de la compagnie de Rouen mais aussi par les douanes et la police. Et elles ont abouti à une très grosse opération menée lundi à l'aube.

"200 gendarmes ont interpellé 19 personnes, dans l'agglomération de Rouen mais aussi dans l'Orne et le Calvados, c'est un réseau important qui a été démantelé et lors des perquisitions nous avons saisi près de 30000 euros en espèces, 1,7 kilo d’héroïne, 129 grammes de cannbis, des armes ainsi que 5 véhicules", explique un gendarme.

19 personnes ont été placées en garde à vue. 8 ont été présentées à la justice et 5 sont d’ores et déjà écrouées. 22 autres personnes sont également mises en cause.