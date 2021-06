Un important réseau de trafiquants de drogue démantelé par la police et la gendarmerie à Nîmes

Un important réseau de trafiquants de drogue a été démantelé par la police et la gendarmerie ces dernières semaines. Il alimentait le tristement célèbre point de deal de la galerie Wagner, dans le quartier sensible de Pissevin à Nîmes. Au total six personnes ont été écrouées : quatre à Nîmes qui tenaient le point de deal et deux à Saint-Gilles, qui approvisionnaient le réseau. Au cours de ces opérations, près de 11 kilos de cocaïne, 650 000 euros en argent liquide, mais aussi une douzaine d'armes dont deux kalachnikovs et trois pistolets mitrailleurs ont été saisis.

Au delà du travail traditionnel de terrain, cette affaire a également pu aboutir grâce à l'exploitation de données recueillies sur une messagerie cryptée baptisée "Encrochat" utilisée par les trafiquants et que les enquêteurs ont réussi à percer.