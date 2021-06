Un important site gaulois découvert à Artenay, dans le Loiret

C'est une découverte exceptionnelle ! A Artenay dans le Loiret, un vaste complexe rural gaulois a été mis au jour lors de fouilles débutées en mars. Depuis, les archéologues de l'Inrap, l'Institut national de recherches archéologiques, sont sur le pont et continuent de fouiller ce site exceptionnel datant du IIe siècle/1er siècle avant Jésus-Christ.

Un complexe rural gaulois

Deux très vastes ensembles délimités par des fossés, pour certains profonds de trois mètres et larges de huit pour d'autres, ont été mis au jour. Ils pourraient correspondre à des habitations et des bâtiments agricoles, avec des greniers, des étables, des hangars ou encore des caves et des puits.

Un puits mis à jour. © Radio France - Marianne Naquet

En fouillant, au moyen de pelleteuses notamment, l'équipe a aussi mis la main sur de la céramique, des outils artisanaux ou encore des armes. Des objets qui correspondraient à un certain niveau de richesse, selon les spécialistes. Le ou les propriétaires de ces deux "fermes" pourraient avoir eu un rang important. Les chercheurs vont désormais analyser les objets retrouvés.

Un fossé gaulois. © Radio France - Marianne Naquet

Des sépultures néolithiques

Les archéologues ont aussi découvert deux sépultures d'époque néolithique, datées entre 5.500 et 3.700 avant notre ère, très rares dans la région, explique Jean-Philippe Gay, le responsable du site. Sur l'une d'elles, le défunt est en position fléchie et tient un bois de cerf.

L'un des deux sépultures. © Maxppp - Inrap

Sous son crâne, ils ont trouvé une hache polie dans un silex blanc, un outil que l'on ne trouve pas ordinairement dans les tombes.

Les deux cervidés s'affrontent. © Radio France - Marianne Naquet

Autre découverte majeure, celle de fragments statuaires. Sur l'un des deux, on aperçoit un personnage sculpté, avec les mains placées sur le ventre, et un bras orné d'un bracelet torsadé. Dans son dos, deux cervidés s'affrontent. La statue est brisé. Un second élément en terre cuite a aussi trouvé : il représente un personnage barbu avec des yeux et des oreilles soulignées.

La zone où ils fouillent les silex. © Radio France - Marianne Naquet

La fin des fouilles, débutées en mars, est prévue pour fin juillet. Ensuite, les travaux de la zone d'activités pourront commencer. Un pôle routier doit être construit sur les anciens vestiges.

Vous pouvez visiter le chantier ce samedi et ce dimanche de 10h à 17h, sur inscription auprès de la mairie d'Artenay à l'occasion des journées européennes de l'archéologie. Les visites sont limitées aux groupes de 10 personnes, avec port du masque. Le site se situe chemin du moulin bataille, au niveau du rond-point entre les routes D954 et D620.