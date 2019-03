Un important trafic d'héroïne démantelé en Haute-Saône

Douze personnes ont été interpellées ce jeudi soir en Haute-Saône et en Meurthe-et-Moselle. Un vaste coup de filet dans le milieu du trafic d'héroïne en zone rurale.

Six hommes et six femmes âgés de 29 à 48 ans sont actuellement en garde à vue, entre autres pour "acquisition, transport, détention, offre et cession de produits stupéfiants".

Approvisionnement à Nancy

Ils seront présentés ce dimanche à un magistrat instructeur avant une éventuelle mise en examen.

Selon Emmanuel Dupic, le procureur de la République, un quadragénaire, domicilié en Meurthe-et-Moselle, aurait réalisé une trentaine de livraisons à une vingtaine de clients réguliers habitant à Lure, Roye et les environs, entre janvier 2018 et mi-mars 2019. Selon M. Dupic, l'approvisionnement en drogue de ce réseau se ferait à Nancy.