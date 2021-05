Un important trafic de cocaïne démantelé dans le Gers

Lors des perquisitions les gendarmes ont saisi plus de 2,5 kg de cocaïne (valeur marchande entre 200 000 et 225 000 euros).

La gendarmerie du Gers vient de mettre fin à un important réseau de vente de cocaïne. Un individu d'une trentaine d'année, inconnu des services de police, a été récemment interpellé dans la banlieue Toulousaine. Cet homme, marchand ambulant de profession, était à la tête d’un important réseau de distribution de cocaïne.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Quatre fournisseurs interpellés

En 10 mois d’enquête, il a été établi par la brigade de recherches départementale de la gendarmerie que le mis en cause s'approvisionnait "sur le secteur toulousain". Quatre individus, un Auscitain et trois personnes résidant en Haute-Garonne, ont été mis en examen et placés en détention provisoire pour avoir fourni de la drogue au suspect gersois.

Ce dernier aurait réalisé près d'un millier de transactions de produits stupéfiants, principalement de la cocaïne. Quarante clients gersois, "de tous milieux" précisent les gendarmes, ont été identifiés, certains revendant à leur tour le produit acquis.

Plus de 2,5 kg de cocaïne saisis

Le "dealer" a été interpellé le 22 février dernier au volant de son véhicule, alors qu’il venait de s’approvisionner en cocaïne dans la banlieue Toulousaine. Les gendarmes ont découvert 210 grammes de cocaïne dissimulés dans ses sous-vêtements.

Lors des perquisitions menées à Auch et près de Toulouse, les enquêteurs ont saisi plus de 2,5 kg de cocaïne d'une valeur marchande estimée à plus de 200.000 euros, ainsi que 3 kg de résine de cannabis et plus de 70.000 euros en liquide.