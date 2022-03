22 personnes ont été interpellées en début de semaine en Guyane et à Montpellier lors d'une opération anti drogue de grande ampleur menée par les gendarmes. Ce réseau a écoulé au cours des trois dernières années "plus de 160 kilos de cocaïne pour un bénéfice total de plus de 4,2 millions d'euros."

Un important trafic de cocaïne entre la Guyane et Montpellier a été démantelé par les gendarmes

C'est un très gros réseau de trafic de drogue que les gendarmes viennent de démanteler : un trafic de cocaïne entre la Guyane et Montpellier. 22 personnes ont été interpellées dont 3 à Montpellier mardi 22 mars, indique la direction de la gendarmerie nationale dans un communiqué.

La cocaïne, arrivée du Suriname, était "conditionnée en ovules" à Kourou, qui étaient ensuite ingurgitée par des "mules" qui prenaient l'avion pour la métropole, puis le train jusqu'à Montpellier, où la drogue était revendue dans les quartiers.

160 mules ont été identifiées. Certaines ont effectué "plus de 30 voyages au cours de l’année 2021," précise le communiqué.

L'enquête, débutée en fin d'année 2021 et conduite pendant plusieurs mois par les gendarmes de la brigade territoriale de Kourou a permis d'identifier "l’ensemble des membres du réseau" grâce notamment a des filatures et des surveillances ,des hommes décrits comme "particulièrement violents et armés."

L'opération judiciaire déclenchée simultanément mardi à Kourou et Montpellier a mobilisé 300 gendarmes, 230 en Guyane et 70 en métropole, dont des unités d'intervention spécialisée. 19 personnes ont été placées en garde à vue à Kourou et 3 à Montpellier. Elles ont été déférées devant le procureur de la République ce vendredi en vue d'être jugées en comparution immédiate.

Selon la gendarmerie nationale, ce réseau a écoulé au cours des trois dernières années "plus de 160 kilos de cocaïne pour un bénéfice total de plus de 4,2 millions d'euros."