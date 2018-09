Un important trafic de drogue démantelé à Béziers

Par Stefane Pocher, France Bleu Hérault

Six hommes, impliqués dans un trafic de drogue, ont été interpellés jeudi dernier simultanément à Béziers, Toulouse et dans la Région parisienne. Plus de sept kilos de drogue ont été retrouvés au cours des perquisitions.