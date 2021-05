Un important trafic de drogue démantelé à Laxou-Provinces

Ce réseau était surveillé depuis plus d'un an. "Un réseau très organisé et très structuré" selon François Pérain, Procureur de la République de Nancy qui estime que c'est l'un des plus important trafic de drogue qui vient d'être démantelés en Meurthe et Moselle.

Les trafiquants avaient transformé ce quartier de Laxou Provinces en véritable supermarché spécialisé dans les stupéfiants. Deux appartements étaient loués pour la bonne organisation du trafic, l'un pour le conditionnement et l'autre pour le stockage. Chaque entrée d'immeuble était dédiée à une qualité de drogue différentes. Ici de la cocaïne, dans une autre entrée de l'héroïne et un peu plus loin de la résine de cannabis. les clients ne s'y trompaient pas, ils étaient une centaine à y défiler chaque jour, ce qui "pouvait rapporter aux trafiquants, plusieurs centaines de milliers d'euros par mois" souligne François Pérain.

C'est ce lundi au petit matin que les policiers de la sécurité départementale, appuyés par le Groupement d'Intervention Régional, du SRPJ et des hommes du RAID ont décidé de frapper, interpellant 16 personnes.

Plus de 400 000 euros de stupéfiants

Lors des perquisitions, les enquêteurs ont saisi près de 20 kgs d'héroïne, 400 grammes de cocaïne, environ 4 kgs de résine de cannabis et surtout des armes : six armes de guerre prêtes à l'emploi et 87 000 euros en argent liquide. La valeur de la marchandise à la revente est estimée à plus de 400 000 euros.

Après 96 heures de garde à vue, les deux têtes du réseau présumées, deux hommes de 29 et 34 ans ont été mis en examen en placés en détention provisoires. Deux autres personnes dont le parquet a requis le placement en détention était présenté au juge des libertés et de la détention ce vendredi soir. Les six trafiquants restants ont été placés sous contrôle judiciaire. Les investigations se poursuivent. Il s'agit notamment de tracer les flux financiers généré par ce trafic. Beaucoup d'argent aurait été envoyé à l'étranger.