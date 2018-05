Un important trafic de drogue démantelé à Valence

Par Florence Beaudet, France Bleu Drôme-Ardèche et France Bleu

Après plus d'un an d'enquête, la police judiciaire de Valence a démantelé un trafic portant sur plusieurs kilos d'héroïne, de cocaïne et d'herbe de cannabis. Les neuf trafiquants étaient domiciliés sur Valence et Bourg-lès-Valence.