Un important trafic de drogue démantelé dans l'agglomération caennaise

Au terme d’une enquête qui aura duré 14 mois, la Gendarmerie a démantelé un important trafic de stupéfiants basé dans l’agglomération caennaise et portant sur de l’héroïne, de la cocaïne et du cannabis. 9 personnes ont été mises en examen, dont 3 placées en détention provisoire.

Il aura fallu plus d'un an d'enquête pour mettre à jour un trafic d'envergure dans l'agglomération caennaise. Les gendarmes de la section de recherches renforcés par des personnels du groupement de gendarmerie du Calvados et par le GIR (groupe interministériel de recherches), ont démantelé un trafic de stupéfiants portant sur de l’héroïne, de la cocaïne et du cannabis.

Les surveillances ont permis d’identifier cinq lieux de stockage. Les « nourrices », les revendeurs et les organisateurs du réseau ont été interpellés en deux opérations successives, et présentés au juge d’instruction sur commission rogatoire le 20 et le 26 septembre. 11 perquisitions ont été conduites pendant la phase d’interpellation et 14 personnes entendues comme mises-en cause. Sur ces 14 personnes, 9 ont été présentées au juge d’instruction et mises en examen, dont 3 ont été placées en détention provisoire et 6 sous contrôle judiciaire.

Plus de 30 kilos d'héroïne et 13 kilos de cocaïne saisis

Le butin est conséquent puisque les Gendarmes ont notamment saisis 21 324 euros en numéraire mais aussi, 3 montres ROLEX d’un montant total de 59 600 euros, une Audi A3 estimée à 37 000 euros, une PEUGEOT 208 pour 5 000 euros et 2 820 euros de tickets PMU. Sans oublier les produits stupéfiants saisis : 5,854 kg de résine de cannabis, 13,462 kg de cocaïne., 30,900 kg d’héroïne et 504 grammes de Marijuana .

Les principaux mis en cause, âgés d'une trentaine d'années, sont déjà connus de la justice et demeurent ou ont demeuré dans l’agglomération caennaise.