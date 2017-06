Un important trafic de drogue démantelé à Montpellier

Après un an d'enquête, six personnes ont été interpellées mardi quartier des Marels, de la drogue, des armes et de l'argent liquide ont été retrouvés cachés dans des coffre-forts. Les trafiquants arrosaient toute la région.

Ils étaient LA plaque tournante du trafic de drogue dans le quartier des Marels derrière le Zénith à Montpellier, 6 hommes dont deux frères de 20 ans viennent d'être interpellés lors d'une opération de police spectaculaire ce mardi. Les policiers ont retrouvé chez eux de la drogue, de l'argent et des armes, des trafiquants organisés qui arrosaient toute la région.

L' enquête a démarré en mai 2016, il y a un an au Boulou dans les Pyrénées-Orientales. Ce jour là les douaniers cherchent à contrôler une voiture qui prend la fuite. Une course poursuite s'engage sur l'autoroute, la voiture est finalement retrouvée abandonnée. A l'intérieur, les douaniers retrouvent 62 kilos d'herbe. Très rapidement l'enquête s'oriente vers un trafic sur Montpellier.

Des armes, de l'argent liquide et de la drogue cachés dans des coffre-forts

Après un an d’investigations et de recoupements minutieux, une grosse opération de police est menée ce mardi dans le quartier des Marels, plusieurs dizaines de policiers sont mobilisés dont le RAID pour interpeller 6 personnes de 20 à 40 ans dont deux frères de 20 ans. Lors des perquisitions, les enquêteurs retrouvent 8 kilos et demi d'herbe, 6 kilos 700 de résine de cannabis, 540 grammes de cocaïne, une presse hydraulique pour la cocaïne. Mais aussi plus de 30 000 euros en liquide, des Rolex, 5 voitures de luxe, des téléphones portables, des jeux de fausses plaques d'immatriculation et la machine qui va bien pour les fabriquer. Enfin, les trafiquants étaient aussi bien équipés pour se protéger, une trentaine d'armes ont été saisies, des armes de chasse mais aussi 2 revolvers, 5 pistolets semi-automatique et une grenade. Le tout caché dans 11 coffres forts.

"Nous sommes là dans de la délinquance ultra-organisée, c'est un joli coup d'arrêt à un trafic régional très important, ces jeunes jouaient déjà dans la cours des grands" souligne le procureur de la République, Christophe Barret.