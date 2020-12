Les gendarmes de la compagnie d'Avranches ont interpellés lundi 14 décembre six individus au petit matin à leur domicile. Ils seraient à la tête d'un important trafic de drogues entre le sud-Manche et l'Ille-et-Vilaine

Un important trafic de drogues démantelé entre le sud-Manche et l'Ille-et-Vilaine

Il a fallu plusieurs mois aux enquêteurs de la compagnie de gendarmerie d'Avranches pour remonter la filière. Un trafic de drogues était organisé entre Fougères en Ille et Vilaine et le Sud Manche. Quatre hommes ont été interpellés en Normandie lundi 14 décembre et un couple en Bretagne.

Les gendarmes d'Avranches ont été épaulés par leurs collègues du Calvados, de l'Ille et Vilaine et de la Section de recherche de Caen.

De la "drogue dur" saisie

Ils ont découvert plusieurs types de drogues lors des perquisitions : de l'héroïne, de la cocaïne, de la méthadone et du cannabis. De l'argent liquide a également été saisie, ainsi qu'un grand écran et une voiture, achetées avec les bénéfices du trafic.

À l'issu de leur garde à vue, les six trafiquants ont été présentés au parquet de Coutances. Les deux fournisseurs bretons dormiront en prison, avant d'être jugé le 15 janvier prochain. Les quatre manchois eux restent libres et passeront devant le tribunal ultérieurement.