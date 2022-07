Un important trafic de faux pass sanitaires démantelé dans le Grand Est

L'enquête a été ouverte en mars dernier, et elle a rapidement mené à l'interpellation de neuf suspects, en région parisienne, dans les environs de Lyon et dans la Drôme. Deux suspects ont également été extraits de prison, où ils purgeaient une peine pour d'autres délits. Ces neuf personnes sont soupçonnées d'avoir organisé un vaste trafic de faux pass sanitaires, à la fin de l'été 2021, entre le 31 août et le 10 septembre.

Faille informatique

Un hacker avait repéré une faille de sécurité sur le site internet de l'Ordre national des pharmaciens : il a alors pu modifier les coordonnées, identifiants et mots de passe de douze pharmaciens de l'Est de la France : à Sedan (Ardennes), Troyes (Aube), Châlons-en-Champagne (Marne), Saint-Dizier (Haute-Marne), Leyr (Meurthe-et-Moselle), Saint-Avold (Moselle), Guebwiller (Haut-Rhin), Lingolsheim et Strasbourg (Bas-Rhin).

Le pirate informatique a eu alors tout le loisir de générer, en quelques jours, près de 7.000 faux pass sanitaires, qui étaient revendus par huit complices. Chaque pass se monnayait entre 100 et 400 euros pièce. Le préjudice peut donc se chiffrer entre 700.000 et 2,8 millions d'euros.

L'Ordre des pharmaciens a porté plainte, et l'enquête a démarré dès le mois de novembre, avant l'ouverture d'une information judiciaire en mars dernier, confiée à un juge d'instruction de la Jirs de Nancy. Les cyber-investigations ont été menées par le C3N (Centre de lutte contre les criminalités numériques) de la section de recherches de Metz et à la police judiciaire de Strasbourg, sous la coordination de l'Office Central de la Lutte Contre les Atteintes à l’Environnement et à la Santé Publique.

Les bénéficiaires menacés de poursuites

L'enquête a ainsi permis d'identifier neuf suspects, malgré les précautions qu'ils avaient prises pour agir de manière anonyme sur Internet. Ils ont été interpellés il y a quelques semaines, à la fin du mois de juin. Certains sont déjà connus de la justice pour des piratages en ligne.

L'enquête n'est pas terminée, et la Jirs envisage de fournir aux parquets des différents départements concernés les noms des personnes qui ont acheté ces faux pass, pour que des poursuites soient également engagées contre elles. Le procureur de la République rappelle qu'un faux pass sanitaire, au-delà de la fraude, constitue un danger pour la vie humaine, notamment en cas d'urgence médicale : le personnel soignant ne pourra pas prodiguer les soins adéquats.

