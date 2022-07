Un important trafic de stupéfiants démantelé entre l'Ardèche et Lyon

12 suspects sont mis en examen après le démantèlement d'un vaste trafic de stupéfiants entre l'Ardèche et Lyon et sa banlieue, annonce lundi 4 juillet dans un communiqué la procureure de la République de Privas.

Un important trafic de stupéfiant entre un couple d'Ardéchois et des dealers de Lyon et sa banlieue a été démantelé entre mai et juin 2022, après 14 mois d'enquête. Tout débute en avril 2021, quand la brigade de recherches de Tournon-sur-Rhône (Ardèche) est saisie d'une enquête pour trafic de stupéfiants. Des investigations "dans le cadre de la prolongation d'un dossier qui a débuté dans le département de la Loire", explique dans un communiqué la procureure de la République de Privas lundi 4 juillet. Les investigations se poursuivent entre l'Ardèche et l'agglomération lyonnaise et aboutissent finalement à trois vagues d'interpellations "entre le 11 mai et le 16 juin 2022". Au total 16 suspects sont arrêtés à ce moment là.

Une vaste opération et d'importantes saisies

Ces trois vagues d'interpellations ont mobilisé 200 gendarmes et policiers d'Ardèche, du Rhône et du Groupe interministériel de recherches (GIRP) de Lyon, dont des équipes cynophiles. Parmi les importantes saisies pendant les perquisitions : 363kg de résine de cannabis, 2,5kg de cocaïne, 6kg d'herbe de cannabis, 63.000 euros en espèces, 4 armes de poing dont un pistolet mitrailleur et un fusil de chasse, quatre véhicules légers et deux motocyclettes. 1,5 million d'euros de biens immobiliers, de contrats d'assurance vie et de compte de dépôt ont aussi été saisis.

Au total, 12 suspects sont désormais mis en examen, 7 d'entre eux sont placés en détention provisoire, un est assigné à résidence, les quatre autres sont sous contrôle judiciaire. Ils sont mis en examen pour la plupart pour trafic de stupéfiants et blanchiment.